Die Pläne für ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens stoßen auf unterschiedliche Reaktionen. Die FDP zweifelt an der Rechtmäßigkeit der diskutierten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Gewerkschaft NGG fürchtet um die Existenz vieler Gastronomiebetriebe. Und der SPD-Politiker Lauterbach plädiert für Kontrollen in privaten Räumen.

Laut einer Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittag wollen Bund und Länder ab dem 4. November private Kontakte und den Aufenthalt in der Öffentlichkeit wieder stark beschränken. Zunächst bis Ende des Monats sollen außerdem Gastronomiebetriebe, Kosmetikstudios sowie Sport- und Freizeitbetriebe schließen. Ziel sei es, die aktuelle Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen erforderlich seien, heißt es in der Vorlage.

FDP zieht Rechtmäßigkeit in Zweifel

Der FDP-Vorsitzende Lindner kritisierte insbesondere die Pläne zur Schließung gastronomischer Betriebe. Er schrieb auf Twitter, die Gastronomie komplett still zu legen, hielte er für unnötig und verfassungswidrig. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege, Bundestagsvizepräsident Kubicki. Er sagte im Deutschlandfunk, die diskutierten Maßnahmen kämen einem kompletten Lockdown nahe und hätten wahrscheinlich vor Gericht keinen Bestand.



Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) warnte davor, Hotels, Gaststätten und Bars weiter zu "maßregeln" und zu "opfern". Sie seien mit am stärksten von der Pandemie betroffen, und viele Arbeitsplätze in der Branche drohten unwiederbringlich verloren zu gehen, sagte der NGG-Vorsitzende Zeitler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Gastgewerbe sei nach bisherigen Erkenntnissen - bei Einhaltung der Hygieneregeln - kein Infektionsherd wie private Feiern, betonte Zeitler.

Lauterbach (SPD) fordert Kontrollen im privaten Bereich

Tatsächlich verweist das Robert Koch-Institut seit Wochen darauf, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland insbesondere durch Zusammenkünfte im privaten Rahmen getrieben werden. Wenn Bund und Länder heute Nachmittag der Beschlussvorlage folgen, könnten deshalb weitere Einschränkungen in Kraft treten. Ab dem 4. November wären dann in der Öffentlichkeit nur noch Treffen zwischen Angehörigen von maximal zwei Haushalten erlaubt. Im privaten Raum würden die Menschen angehalten, Kontakte außerhalb des eigenen Hausstands auf "ein absolut nötiges Minimum" zu begrenzen.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach plädiert für eine schärfere Überwachung solcher Regeln. Die Unverletzlichkeit der Wohnung dürfe kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein, sagte er der "Rheinischen Post". Deutschland befinde sich in einer Notlage, die schlimmer werden könne als im Frühjahr. Deshalb müsse es künftig auch Kontrollen in privaten Räumen geben.



Das Robert Koch-Institut meldete heute fast 15.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

