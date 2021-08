Vor dem Bund-Länder-Treffen am kommenden Dienstag wird über die weitere Corona-Strategie in Deutschland diskutiert.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur, eines der Themen werde sein, welche Indikatoren künftig zur Bewertung der Pandemie herangezogen werden sollten. Der SPD-Politiker regte eine Corona-Ampel an, die auch die Infektionsdynamik und die Intensivbettenbelegung miteinbezieht. Ähnlich äußerte sich der Spitzenkandidat der AfD, Chrupalla im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es sei gut, dass man jetzt nicht mehr über den reinen Inzidenzwert als Maßnahmenwert diskutiere, sagte er. Das habe die AfD vorher immer wieder kritisiert.



Weiteres Thema der Beratungen wird die Frage sein, wie die Impfquote gesteigert werden kann. Unionsfraktionschef Brinkhaus geht davon aus, dass der Druck auf Nicht-Geimpfte zunehmen wird. Und das sei völlig nachvollziehbar, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sprach sich dafür aus, die Negativ-Getesteten den Geimpften gleichzustellen. Er fügte aber in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hinzu, ein solcher Test müsste künftig kostenpflichtig sein.

