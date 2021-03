Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Politik zeichnet sich eine Verlängerung der Beschränkungen über Ostern hinaus ab.

Die SPD-geführten Länder sprechen sich in einem Beschlussentwurf für eine Verlängerung bis in den April hinein aus. Dem Entwurf zufolge soll es weitere Öffnungen allenfalls in Form von Modellprojekten mit strengen Schutzmaßnahmen geben. Ferienreisen sollen nach dem Prinzip des "kontaktarmen Urlaubs" im jeweils eigenen Bundesland möglich sein. Für Reiserückkehrer aus dem Ausland soll eine allgemeine Test- und Quarantänepflicht eingeführt werden. CSU-Chef Söder wandte sich ebenfalls gegen weitere Öffnungen. Dadurch könnte aus einer dritten Corona-Welle eine "Endloswelle" werden, sagte der bayerische Ministerpräsident.



Im Bereich Arbeit und Beruf streben die SPD-Länder neue Maßnahmen an. In Bereichen, in denen Homeoffice nicht möglich sei, müssten verpflichtend medizinische Masken getragen werden, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten. Weiter heißt es, Arbeitgeber sollten ihren Beschäftigten im Präsenzbetrieb wöchentlich mindestens zwei Schnelltests anbieten.

