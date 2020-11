Im Vorfeld der morgigen Bund-Länder-Konferenz zu den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie deuten sich keine Lockerungen an.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte in der ARD, dass weitere Kontaktbeschränkungen am besten seien. Denkbar sei, eine Maskenpflicht auch für Grundschüler einzuführen. Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte bei "Bild live" ebenfalls schärfere und einheitliche Regeln für die Schulen. Wer die Schulen offen halten wolle, müsse auch in der Grundschule auf Masken setzen, betonte der CSU-Politiker.



Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den Ministerpräsidentinnen und Misterpräsidenten der Bundesländer ein Zwischenfazit zu den Corona-Maßnahmen vom 2. November ziehen. Entscheidungen werden Medienberichten zufolge nicht erwartet. Die Pandemie-Entwicklung solle zunächst eine weitere Woche beobachtet werden. Die Maßnahmen sind derzeit bis zum 28. November befristet.

