Niedersachsen will im Bundesrat für die Einstufung der Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten stimmen.

Das kündigte Ministerpräsident Weil an. Man werde aber auch laut und deutlich sagen, was noch dazukommen müsse, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er forderte, die Bundesregierung müsse zügig Rücknahmeabkommen mit diesen Staaten schließen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Abschiebungen auch tatsächlich stattfinden könnten. Weil führt in Hannover eine große Koalition mit der CDU an.



Erst am Montag hatte der SPD-Landesverband Berlin beschlossen, dass das rot-rot-grün regierte Berlin im Bundesrat gegen die Pläne zur Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten stimmen soll. Der Gesetzentwurf wird am 21. September in der Länderkammer beraten.