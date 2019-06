CSU-Chef Söder hat sich vor der Klausur der CDU-Spitze hinter die zuletzt in die Kritik geratene Vorsitzende der Schwesterpartei, Kramp-Karrenbauer, gestellt.

Diese sei eine mutige und starke Politikerin, sagte Bayerns Ministerpräsident dem Magazin "Focus". Kramp-Karrenbauer habe entscheidend dazu beigetragen, dass CDU und CSU wieder gut zusammenarbeiteten. Daher habe sie seine volle Unterstützung. Kramp-Karrenbauer hatte den CDU-Vorsitz im Dezember übernommen. Nach dem mäßigen Abschneiden bei der Europawahl war Unmut laut geworden. Hinzu kam Kritik an der Reaktion der Parteiführung auf Vorwürfe von Youtubern am Kurs der Partei in der Klimapolitik. Morgen trifft sich die CDU-Spitze zu einer zweitägigen Klausur.