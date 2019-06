Vor der CDU-Vorstandsklausur hat die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer Unterstützung von CSU-Chef Söder erhalten.

Diese sei eine mutige und starke Politikerin, sagte Bayerns Ministerpräsident dem Magazin "Focus". Kramp-Karrenbauer habe entscheidend dazu beigetragen, dass CDU und CSU wieder gut zusammenarbeiteten.



Bei ihrer Klausurtagung will die CDU ab morgen die enttäuschende Europawahl analysieren und eine Neuausrichtung einleiten. Kramp-Karrenbauer war zuletzt zudem durch ihre Reaktion auf Vorwürfe von Youtubern am Kurs der Partei in die Kritik geraten.