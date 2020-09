Vor mehr als fünf Jahren erschütterte der Anschlag auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" die Welt. Morgen beginnt das Verfahren gegen mutmaßliche Unterstützer der Attentäter. Und das Pariser Satireblatt begleitet den Prozessauftakt mit einer neuerlichen Veröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen.

Diesen Schritt kündigte Reaktionsleiter Laurent Sourisseau in der Online-Ausgabe des Magazins an. "Wir werden niemals aufgeben", schrieb Sourisseau, alias "Riss", zu der Entscheidung. Bisher habe man darauf verzichtet, die Mohammed-Karikaturen noch einmal zu drucken. "Nicht weil es verboten wäre, das Gesetz erlaubt das ja, sondern weil wir einen sinnvollen Grund brauchten, der etwas zur Debatte beiträgt", heißt es in der Stellungnahme der Redaktion. Wenn ab morgen wegen des Anschlags verhandelt werde, bei dem bewaffnete Islamisten im Januar 2015 zwölf Menschen erschossen haben, dann sei dieser Grund gegeben, dann werde der Nachdruck "unverzichtbar".

Den Anfang machte "Jyllands-Posten"

2005 hatte die dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" zwölf Karikaturen des Propheten veröffentlicht. Deutschlandfunk-Korrespondentin Jana Sinram beschrieb die Folgen im Rückblick so: "Hunderttausende Muslime protestieren weltweit gegen Jyllands-Posten und gegen Dänemark. In den Palästinensergebieten, in Ägypten und Pakistan brennen dänische Fahnen, in Syrien und im Libanon zünden wütende Demonstranten Botschaftsgebäude an. Arabische Länder verhängen einen Warenboykott, der die Wirtschaft des kleinen skandinavischen Landes Millionen Kronen kostet." Ein Jahr später druckte "Charlie Hebdo" die Zeichnungen nach und zog damit die Wut vieler Muslime auf sich, aber auch Drohungen.

Der Anschlag auf "Charlie Hebdo"

Am 7. Januar 2015 drangen zwei Brüder, in Frankreich geborene Muslime, in die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" ein. Die beiden Islamisten töteten zwölf Menschen, darunter mehrere renommierte französische Karikaturisten. Am selben Tag hatte "Charlie Hebdo" auf der Titelseite den Roman Soumission zum Thema. Darin beschreibt Michel Houellebecq, wie sich Frankreich nach und nach zum islamischen Staat wandelt und die Scharia einführt.



Die Brüder wurden nach einer zweitägigen Verfolgungsjagd aufgespürt und getötet. An den beiden Tagen nach dem Anschlag erschoss ein Komplize der beiden Attentäter eine Polizistin und später vier Menschen in einem koscheren Supermarkt, in dem er sich verschanzt hatte.



Morgen beginnt vor dem Pariser Schwurgericht das Verfahren gegen 14 Angeklagte, dreizehn Männer und eine Frau, denen eine Unterstützung der Täter zur Last gelegt wird. Es wird erwartet, dass die meisten von ihnen argumentieren werden, sie hätten nicht gewusst, dass sie logistische Hilfe für einen vielfachen Mord geleistet hätten.

"Je suis Charlie"

Die Anschläge lösten im Januar 2015 in der westlichen Welt eine Welle der Solidarisierung aus. "Je suis Charlie", etwa "Auch ich bin Charlie" wurde ein geflügeltes Wort für die Anteilnahme, aber auch für das Bekenntnis zur Pressefreiheit. Die Attentate legten aber auch Schwächen der französischen Geheimdienste offen. Die Regierung in Paris strukturierte in den Jahren danach die Struktur der Dienste um und schuf zahlreiche neue Stellen, um den im Inland entstandenen Extremismus besser zu beobachten

"Tout ça pour ça"

„Charlie Hebdo ist neben dem auch investigativ arbeitenden "Canard enchaîné" die bekannteste Satirezeitung in Frankreich. Die neue Ausgabe soll morgen mit der Schlagzeile "Tout ça pour ça" erscheinen, zu Deutsch etwa "All das nur dafür". Auf der Titelseite wird auch eine Zeichnung Mohammeds aus der Feder von Jean Cabut zu sehen sein. Der als "Cabu" bekannte Karikaturist war 2015 eines der Opfer. Welche Folgen die Publikation haben wird, ob neue Gewalt droht, ist zur Stunde nicht absehbar.