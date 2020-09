Der französische Präsident Macron hat das Recht auf Blasphemie in seinem Land verteidigt.

Er sagte, das Recht auf blasphemische Äußerungen und Darstellungen sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt. Seine Rolle als Präsident sei es, diese Freiheit zu schützen. Es sei nicht die Aufgabe des französischen Präsidenten, redaktionelle Entscheidungen von Journalisten zu beurteilen.



Heute beginnt der Prozess zu dem islamistischen Anschlag auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo", bei dem vor fünf Jahren in Paris zwölf Menschen getötet wurden, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreich. Angeklagt sind 14 Personen, drei von ihnen in Abwesenheit.



Die Beschuldigten sollen zwei Brüder unterstützt haben, die die Redaktionsräume der Zeitschrift stürmten und zwölf Menschen töteten, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Außerdem sollen sie einem weteren Islamisten geholfen haben, der später eine Polizistin und vier Kunden eines von Juden besuchten Supermarktes tötete. Die drei Attentäter selbst wurden von der Polizei erschossen.



"Charlie Hebdo" veröffentlicht zum Prozessbeginn erneut die Mohammed-Karikaturen, die 2005 erstmals von der dänischen Tageszeitung "Jyllands-Posten" veröffentlicht und 2006 von "Charlie Hebdo" nachgedruckt worden waren. Weltweit fühlten sich damals viele Muslime dadurch provoziert.