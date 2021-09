Im Kampf gegen die Erderwärmung wollen die USA gemeinsam mit der Europäischen Union den Methanausstoss bis zum Jahr 2030 um ein Drittel senken.

In einer gemeinsamen Erklärung wolle man sich dazu verpflichten, die vom Menschen verursachten Emissionen des Treibhausgases Methan deutlich zu verringern. Das geht aus einem Dokument hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Methan halte sich nur verhältnismäßig kurz in der Atmosphäre, deshalb könnten Maßnahmen schneller Wirkung gegen die globale Erwärmung zeigen, heißt es darin. Die Verpflichtung würde sich auf die wichtigsten Verursacher erstrecken, unter anderem undichte Öl- und Gasinfrastrukturen, alte Kohlebergwerke, Landwirtschaft und der Abfallsektor.



Mehr als zwei Dutzend Länder sollen sich den Vorstellungen der USA und der EU zufolge anschließen, darunter auch China, Russland, Indien und Brasilien. Das Abkommen soll am Freitag offiziell vorgestellt werden und den Klimagipfel COP26 im November in Glasgow vorbereiten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.