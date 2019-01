Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos hat die Hilfsorganisation Oxfam einen Bericht vorgelegt, in dem ein Anstieg der Vermögen von Milliardären angeprangert wird.

Deren Reichtum sei im vergangenen Jahr um zwölf Prozent angewachsen, unter anderem wegen der Gewährung von Steuerprivilegien, heißt es in dem Papier. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung habe hingegen Einbußen von elf Prozent hinnehmen müssen. Der Verteilungsforscher Peichl vom Ifo-Zentrum für Makroökonomik äußerte Zweifel. Dass die Vermögen der unteren Hälfte so weit zurückgegangen sein sollen, entspreche nicht der makroökonomischen Realität, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Auch stimme es nicht, dass die Armen ärmer würden, weil die Reichen reicher würden. Das sei kein Nullsummenspiel, betonte Peichl.



Die Welthungerhilfe forderte zu einem verstärkten Kampf gegen Ungleichheit auf. Die Präsidentin der Organisation, Thieme, sagte in Bonn, es müsse sichergestellt werden, dass die nächste Phase der Globalisierung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen führe. Wirtschaftliche Ungleichheit sei ein Kernproblem bei der Bekämpfung von Hunger und Armut. So bekämen Kleinbauern zu wenig Kredite, beim Ausbau von Infrastruktur würden hauptsächlich städtische Räume berücksichtigt und Frauen erhielten weniger Landrechte.



Vor dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum haben bereits mehrere Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme abgesagt. US-Präsident Trump, der wegen des Haushaltsstreits nicht kommt, strich zuletzt auch die Reise der gesamten Delegation seines Landes. Die britische Premierministerin May bleibt wegen des Streits um den Brexit zu Hause, der französische Präsident Macron wegen der "Gelbwesten"-Proteste. Anhaltender Proteste von Regierungsgegnern halten fernder den Präsidenten von Simbabwe, Mnangagwa, vom Flug nach Davos ab.