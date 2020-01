Wenige Stunden vor dem Brexit haben Spitzenvertreter der Europäischen Union Großbritannien eine enge Partnerschaft angeboten.

Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli betonten in einer gemeinsamen Erklärung aber auch eine neue Stärke der EU. In den vergangenen Jahren seien die verbleibenden Mitgliedstaaten stärker zusammengewachsen. Bundesaußenminister Maas rief Politiker in Deutschland und Europa dazu auf, die Akzeptanz der EU zu stärken. Eine Lehre aus dem Ausscheiden Großbritanniens sei, dass man Entscheidungen auf europäischer Ebene ehrlicher und besser erklären müsse, forderte der SPD-Politiker.



Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird um Mitternacht unserer Zeit wirksam. Bis Ende des Jahres wollen beide Seiten ein Handelsabkommen schließen. Der britische Botschafter in Deutschland, Wood, sagte im Deutschlandfunk, Großbritannien werde auf Augenhöhe verhandeln und seine Standards nicht automatisch an die der EU angleichen.



In der deutschen Exportwirtschaft hat der Brexit bereits vor seiner Umsetzung zu Umsatzeinbußen geführt. Nach Schätzungen des Ifo-instituts beliefen sie sich seit dem Referendum 2016 auf rund 16 Milliarden Euro.