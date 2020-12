Vor dem Ende der Ära Merkel Deutschlands Parteien auf der Suche Ein Kommentar von Günter Bannas

Macht sich gegen Ende von 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel Endzeitstimmung breit, fragt Jürgen Bannas in seinem Kommentar (dpa)

Kurz vor Ende der Ära Merkel, mitten in der Corona-Pandemie, besteht kein Anlass zu Pessimismus, findet Günter Bannas. Das demokratische System hat sich bewährt - allerdings eher trotz des Zustands der staatstragenden Parteien als ihretwegen. Eine Bestandsaufnahme.

Mit diesem Jahr neigt sich eine Epoche dem Ende zu: Die Amtszeit von Angela Merkel, die schon bald, zur Bundestagswahl, genauso lange als Bundeskanzlerin amtiert haben wird wie einst Helmut Kohl. Der Unterschied: Damals stand Gerhard Schröder in den Startlöchern – im Bündnis mit den Grünen. Heute weiß niemand, was kommt, wer kommt, wie es kommt.

Macht sich gar eine Endzeitstimmung breit, als ob – angefacht auch durch die Coronaseuche – nichts mehr so sein werde, wie es ist, wie es war? Politisch, ökonomisch, kulturell? Gewiss besteht kein Anlass, in Kulturpessimismus zu schwelgen. Das demokratische System in Deutschland hat sich bewährt – trotz des Zustands der staatstragenden Parteien.

CDU in der Nach-Merkel-Selbstfindung

Die CDU ist seit zehn Monaten führungslos, was nur dadurch kaschiert wird, dass Angela Merkel weiterhin als Bundeskanzlerin die Geschäfte führt. Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Verhältnis zur AfD mögen als Stichworte zur Beschreibung der Lage der CDU genügen. Der Kanzlerin allein sind die für die Unionsparteien erträglichen Umfragewerte von Mitte 30 Prozent zu verdanken.

Doch macht sich auch in der CDU untergründig – genug ist genug - eine Nach-Merkel-Stimmung breit, obwohl keinem der – bisher – drei Bewerber für den CDU-Parteivorsitz zugetraut wird, in ihre Fußstapfen zu treten. Auch nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden wird es Personaldebatten geben, wer – zum Beispiel - welche Rolle im Wahlkampf spielen und wer nach der Bundestagswahl die Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen wird. Ob sich die CDU mit Markus Söder, einem CSU-Kanzlerkandidaten, anfreunden kann und will – es steht dahin.

SPD zerrissen zwischen zwei Wegen

Um die SPD steht es nicht besser. Die beiden amtierenden Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben ihr Ziel nicht erreicht, die Partei in den Umfragen auf 30 Prozent zu hieven. Die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten und die gute Arbeit ihrer Kabinettsmitglieder haben bisher daran nichts geändert. Ihr Anspruch beschränkt sich auf das Verwalten des Sozialstaates. Das ist nicht wenig. Ob es ausreicht?

Das Nein der SPD-Partei- und Fraktionsführung zur Ausstattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen kennzeichnet einen innerparteilichen Machtkampf und auch einen Riss zwischen zwei Optionen: Wille zum Regieren versus Sehnsucht nach Opposition. Für einen Aufbruch in eine neue Zeit steht die deutsche Sozialdemokratie nicht.

Sind die Grünen reif fürs Kanzleramt?

Altbacken wirkt sie im Vergleich zu Bündnis 90/Die Grünen und deren Führung. Annalena Baerbock und Robert Habeck verkörpern den Kurs ihrer Partei, sich von alten Fesseln linksökologischer Ideologien zu lösen. Der Vorwurf von beliebigem Pragmatismus scheint an ihnen abzuperlen.

Andererseits: Die entscheidende Frage ist noch nicht beantwortet: Kann das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, einer maßgeblichen Kraft in Europa, kann dieses Amt in die Hände der Grünen gelegt werden? Schöne Umfragewerte können schmelzen wie Schnee in der Sonne.

Koalitionsspiele gegen die AfD

Was bleibt, ist die Rolle der AfD. Eine Alternative für Deutschland ist sie nicht. Sie sammelt die Nörgler und Unzufriedenen. Sie ist auch nicht regierungstauglich. Indirekten Einfluss freilich hat sie schon. Sie zwingt die anderen Parteien, bei der Bildung neuer Koalitionen über bisherige Schatten zu springen.

Schrittweise stellen sie sich darauf ein. CDU/CSU und Grüne umwerben sich. Die SPD schließt ein abermaliges Bündnis mit der Union nicht mehr grundsätzlich aus. Die FDP steht dieses Mal bereit. Die Lasten, die die gewählten Vertreter des Volkes zu schultern haben – leichter werden sie nicht werden.

(Foto: privat)Günter Bannas, geboren 1952 in Kassel, aufgewachsen in Köln. Studium der Volkswirtschaftslehre und der Politischen Wissenschaften. Praktikum und freie Mitarbeit beim Deutschlandfunk. Ab 1979 Redakteur und Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt und Bonn. Leiter des Bonner Büros der Süddeutschen Zeitung. Ab 1999 Leiter des Parlamentsbüros der FAZ in Berlin. Seit 2018 Autor (u.a. "Machtverschiebung"), Publizist (u.a. bei "Der Hauptstadtbrief) und Gastkommentator beim Deutschlandfunk.