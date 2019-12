Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich vor dem morgigen Fachkräftegipfel im Kanzleramt für die Anwerbung von Zuwanderern ausgesprochen.

Deutschlands alternde Gesellschaft brauche mehr medizinisches Personal, als sie ausbilden könne, sagte der CDU-Politiker der "Funke Mediengruppe". Die meisten ausländischen Fachkräfte arbeiteten jetzt schon im Bereich Gesundheit und Pflege. Die Menschen, die zum Arbeiten nach Deutschland kämen, müssten motiviert, gut qualifiziert und bereit sein, die hiesigen Werte zu leben, führte Spahn aus.



Die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration im Bundeskanzleramt, Widmann-Mauz, warnte davor, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Es sei falsch gewesen, die sogenannten Gastarbeiter der 50er und 60er Jahre nicht systematisch zu integrieren, betonte sie. Es gehe um mehr als Arbeitskräfte. Unternehmen, Verbände und Kommunen müssten die Integration der Zuwanderer in allen Lebensbereichen fördern. Wörtlich fügte die CDU-Politikerin hinzu: "Was dem türkischen Bergmann der ersten Gastarbeitergeneration gefehlt hat, muss die philippinische Pflegerin von heute bekommen."

Brasilien, Indien und Vietnam

Bundeswirtschaftsminister Altmaier zufolge wird es für die Anwerbung von Fachkräften Pilotprojekte unter anderem mit Brasilien, Indien und Vietnam geben. Man müsse sich um die Länder kümmern, in denen es viele junge Menschen mit guter Ausbildung und Interesse an einer Berufstätigkeit in Deutschland gebe, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften kommen am Montag im Kanzleramt zu einem Gipfel zur Einwanderung von Fachkräften zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.