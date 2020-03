Die deutsche Wirtschaft steckt sich mit dem Corona-Virus schneller an als die Bevölkerung. Vor wenigen Tagen, als das Virus - wie es schien - zunächst nur überschaubare Branchen wie die der Messebauer erwischte, die nach den Absagen der Tourismusmesse in Berlin oder Büchermesse in Leipzig plötzlich ohne Aufträge dastanden, klang das noch irgendwie unglaublich, fast so weit weg wie China, wo die Krise begann. Wer braucht schließlich schon einen Messestand? Inzwischen wird es aber zur Gewissheit, dass sich die Wirtschaft schneller mit dem Virus infiziert als die Menschen.

Es ist ein Menetekel, wenn etwa die Lufthansa die Hälfte ihrer normalen Kapazitäten stilllegt. Und es ist nur noch eine Frage von Wochen, vielleicht auch nur von Tagen, bis die letzten Container mit Vorprodukten, die vor Ausbruch der Corona-Krise in China noch vollgepackt werden konnten, in europäischen Häfen ankommen. Erst dann, wenn etwa Autos wegen fehlender Außenspiegel nicht mehr hergestellt werden können, wird das ganze Ausmaß der Krise deutlich, die unser Leben – denn es ist mehr als nur das Wirtschaftsleben - erfasst hat. Deutschland als große Export-, aber eben auch Importnation ist wegen dieser hohen Verflechtung mit anderen Ländern besonders verwundbar.

Die Koalition macht in der Krise eine gute Figur

Das erklärt, warum die Koalition in diesen Tagen neben der direkten Eindämmung des Virus nur noch eine Sorge kennt: Das Wachstum darf nicht einbrechen, eine Krise wie 2008/2009 muss verhindert werden. Bisher macht die Koalition dabei eine gute Figur. Es wird nichts überstürzt, obwohl der Druck groß, doch bitte etwas zu tun, fast genau so groß ist wie die derzeitigen Möglichkeiten. Denn Deutschland ist in einer vergleichsweise komfortablen Lage: Die Sozialkassen sind prall gefüllt, allein in der Arbeitslosenversicherung könnte auf 26 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld oder berufliche Qualifizierungen zurückgegriffen werden, ohne dass dies irgendein Beitragszahler merken würde. Und auch der Bund hat mehr Reserven als die 17 Milliarden Euro, die im letzten Jahr im Bundeshaushalt liegen blieben. 50 Milliarden Euro könnte Finanzminister Olaf Scholz bestimmt mobilisieren, wenn er es denn müsste.

Nun zahlt es sich aus, dass Deutschland unter Wolfgang Schäuble, aber eben auch unter Olaf Scholz die Staatsverschuldung wieder auf ein erträgliches Maß, sprich, in die Nähe von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung zurück geführt hat. Diese Spielräume können jetzt wieder genutzt werden und sie sollten klug genutzt werden. In Zeiten, in denen Unternehmen wegen unterbrochener Lieferketten nicht liefern können, sind klassische Konjunkturprogramme, die auf mehr Nachfrage zielen, mit Vorsicht zu genießen. Sie können verpuffen, sie können aber auch – und das ist in Zeiten wie diesen wirtschaftspsychologisch wichtig - Zuversicht verbreiten.

Verlängertes Kurzarbeitergeld half nach der Finanzkrise

Ein Test wäre deshalb angebracht und er ist möglich. CDU und CSU müssten nur mitspielen und nicht länger den SPD-Vorschlag ablehnen, die ohnehin geplante Senkung des Soli für die unteren 90 Prozent der Steuerzahler um ein halbes Jahr vorzuziehen. Dann könnte dann mal schauen, ob und wie eine Konjunkturspritze von immerhin fünf Milliarden Euro wirkt. Ansonsten ist der sich jetzt abzeichnende Ansatz, der richtige.

Unternehmen, die durch das Corona-Virus getroffen werden, brauchen Hilfen, wie sie über eine Durststrecke hinweg ihre qualifizierten Leute halten können. Dafür ist eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes genau das richtige Instrument. Denkbar sind auch Liquiditätshilfen und andere gezielte Maßnahmen, damit Firmen nach Ende der Krise schnell wieder durchstarten können. So wie sie es nach Ende der Finanzkrise getan haben, als genau das Gleiche – ein verlängertes Kurzarbeitergeld – schon einmal gewirkt hat. Die deutschen Unternehmen kamen mit ihren angestammten Belegschaften damals ungleich besser aus den Startlöchern als ihre Konkurrenten jenseits der Grenzen. Ansonsten aber sollte die Koalition ihr Pulver aber erst einmal trocken halten. Denn wer weiß was noch kommt.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.