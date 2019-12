Vor dem heutigen Gipfel im sogenannten "Normandie-Format" zum Ukraine-Konflikt hat Bundesaußenminister Maas Russland zu Kompromissbereitschaft aufgerufen.

Die Gewalt in der Ost-Ukraine sei eine seit Jahren schwärende Wunde in Europa, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der ukrainische Präsident Selenskyi habe hier mit mutigen Schritten eine neue Dynamik in Gang gebracht. Nun müsse sich auch Russland bewegen, damit man in dem Konflikt vorankomme.



Gastgeber des Gipfels in Paris ist der französische Präsident Macron. Neben Selenskyi nehmen auch Russlands Staatschef Putin und Bundeskanzlerin Merkel teil. Für Selenskyi und Putin ist es das erste persönliche Treffen.



In der Ost-Ukraine stehen sich die Armee und pro-russische Separatisten gegenüber. Ein Thema zwischen Merkel und Putin könnte auch der Mord an einem Georgier im Sommer in Berlin sein. Die Bundesanwaltschaft hält es für möglich, dass die Tat im Auftrag russischer oder tschetschenischer staatlicher Stellen geschah.