Wieder mal herrscht Endzeit-Stimmung beim Klimaschutz: Der Gipfel in Glasgow als letzte Chance, die Erderwärmung noch zu abzubremsen – auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einem Wendepunkt. Nur mit einer sofortigen und weitreichenden Verringerung der CO2-Emissionen sei es noch möglich, die 1,5 Grad-Grenze bei der Erwärmung zu halten. Und in der Tat ist einiges in Bewegung gekommen. Rund 130 Staaten haben sich bisher vorgenommen, bis zur Mitte des Jahrhunderts oder bis 2060 klimaneutral zu werden, darunter die 27 Mitglieder der EU, China und die USA, Japan, Russland und sogar Saudi-Arabien. In vielen Ländern macht sich die Jugend stark für das Klima – die jungen Menschen haben erkannt, dass sie es sind, die die Folgen der Erwärmung zu spüren bekommen. Die Wissenschaft warnt immer deutlicher vor ihren Folgen und die Menschen erleben sie auch – in diesem Jahr besonders krass im Ahrtal mit der Überschwemmungskatastrophe und im Westen Nordamerikas mit einer extremen Hitzewelle.

Sonnenenergie und Windkraft haben Klimaschutz bezahlbar gemacht

Es gibt Gründe zu hoffen, dass die Menschheit doch noch die Kurve kriegt. Der wichtigste Grund ist: Sonnenenergie und Windkraft haben Klimaschutz bezahlbar und rentabel gemacht. Im Neubau sind sie in vielen Weltregionen schon heute billiger als Kohle und Gas und dank Fortschritten in der Speichertechnologie und internationalen Netzverbünden lässt sich die Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien auch zuverlässig organisieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

(www.imago-images.de)Ein Auslaufmodell für mehr Klimaschutz?

Die Atomenergie gilt eigentlich als Auslaufmodell, bekommt nun in der Debatte um steigende Energiepreise und die Umsetzung der EU-Klimaschutzziele aber wieder neue Aufmerksamkeit. Kritiker halten die Nutzung von Kernkraft allerdings nicht für eine wirksame Klimaschutzstrategie.

Neue Atomkraftwerke - kein Ausweg aus der Klimakrise

Aber – was ist eigentlich mit der Atomkraft? Gerade jetzt mehren sich Forderungen, zum Klimaschutz verstärkt auf Kernenergie und auch auf Gas zu setzen. In der Europäischen Union fordert Frankreich im Verbund mit einer Reihe osteuropäischer Staaten, sie als klimafreundliche Technologien anzuerkennen. Das wäre eine Voraussetzung für die Unterstützung auch aus EU-Töpfen. Frankreich baut neue Reaktoren, China, Großbritannien und Finnland auch und diese Länder sind nicht allein. Ein Argument: Im Betrieb setzen AKW keine Treibhausgase frei, sie seien ähnlich klimafreundlich wie Windräder und Solaranlagen.



Doch neue Atomkraftwerke sind kein Ausweg aus der Klimakrise. Erstens deshalb nicht, weil alles sehr schnell gehen muss. Der Ausstieg aus der Kohle muss in den Industrieländern bis 2030 gelingen, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommen eingehalten werden sollen – in Entwicklungsländern bald darauf. Atomreaktoren haben Bauzeiten von vielen Jahren und oft von Jahrzehnten. Und neue, kleine Reaktoren vom Fließband, wie sie Bill Gates und Emmanuel Macron vorschlagen, gibt es bisher nur in der Theorie – wenn sie Wirklichkeit werden, dann dauert das noch. Zweitens sind Atomkraftwerke viel zu teuer. Mit modernen Windrädern und Solarkraftwerken können sie nur dann konkurrieren, wenn immense Subventionen fließen.

Risiko einer Atomkatastrophe

Aber – sollten nicht wenigstens die alten AKW länger laufen – vielleicht auch in Deutschland? Mit etwas Glück brächte das ein kleines Plus beim Klimaschutz, mit viel Pech es Menschenleben kosten und Landschaften ruinieren. Pech hatten bisher die Ukraine mit Tschernobyl und Japan mit Fukushima – die große Atomkatastrophe ist unwahrscheinlich, aber möglich. Dieses Risiko sollten wir mitten im dichtbesiedelten Deutschland nicht eingehen – und die heimischen Energieversorger haben sich längst mit dem Ausstieg und den für sie ziemlich üppig ausgefallenen Entschädigungen angefreundet.

(picture alliance/dpa - Mohssen Assanimoghaddam)Trittin: Finanzindustrie ist beim Klimaschutz weiter als die Staatengemeinschaft

Institutionelle Investoren und große Unternehmen seien beim Klimaschutz teilweise weiter als die G20-Staaten, sagte der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Dlf. Die Finanzindustrie leite bereits das Ende des fossilen Zeitalters schneller ein.

Schlechte Klimabilanz: Gaskraftwerke

Viele neue Gaskraftwerke für den Übergang zu bauen, ist ebenfalls keine gute Idee. Einfach, weil die Übergangszeit abläuft. Weil bei Förderung und Transport extrem klimaschädliches Methan austreten kann, sind Gaskraftwerke bei der Klimabilanz kaum besser als Kohlekraftwerke. Auch die Verwendung von Erdgas muss schon in diesem Jahrzehnt drastisch sinken.



Wenn manche Länder weiter auf Atom und Erdgas setzen, dann hat vor allem deshalb, weil die betreffenden Regierungen Branchen stützen wollen, die in ihren Ländern Arbeitsplätze erhalten. Das hat so wenig Zukunft wie die Braunkohle, denn die wirtschaftliche Logik zeigt längst in eine andere Richtung.



Erneuerbare Energien sind der Gamechanger beim Klimaschutz. Der Gipfel in Glasgow wird die Welt allein nicht retten. Doch die Staaten müssen sich jetzt zu mehr Ehrgeiz beim Abschied von CO2 und anderen Treibhausgasen verpflichten. Nur durch eine drastische Beschleunigung des Ausbaus von Windkraft und Solarenergie ist das auch umsetzbar - Atomreaktoren und Gaskraftwerke sind Auslaufmodelle.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.