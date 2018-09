Rund hundert Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Mieterbund, Gewerkschaften und Bauwirtschaft kommen heute im Kanzleramt zum Wohngipfel zusammen. Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr sozialen Wohnungsbau und formuliert es in einfachen Worten: "Bauen, bauen, bauen, das ist die Lösung".

Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte im Sender Phoenix, man müsse langfristig bauen und preisgünstiger. Der soziale Wohnungsbau müsse mehr Gewicht bekommen, auch wenn das Jahre dauern werde. Ebenso müsse man bedenken, dass im ganzen Land zwei Millionen Wohnungen leer stünden - vor allem in Randlagen und auf dem Land.



Vor dem Gipfel wurde auch bekannt: Der Bund will das Wohngeld für Geringverdiener im Jahr 2020 anheben. Teilnehmer des im Kanzleramt stattfindenden "Wohngipfels" bestätigten einen Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dem Statistischem Bundesamt zufolge hatten Ende 2017 rund 592.000 einkommensschwache Haushalte das Wohngeld - eine staatliche Leistung - erhalten. Das waren 1,4 Prozent aller privaten Haushalte.



Mit einer Reform solle das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes gestärkt werden, heißt es in einer Beschlussvorlage für das Treffen. Zudem sei geplant, bis zum Jahr 2021 mehr als 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Dafür werde der Bund den Ländern mindestens fünf Milliarden Euro zu Verfügung stellen.



Aus den Reihen der SPD kommt zudem die Forderung nach einem fünfjährigen Mietenstopp. In dieser Zeit sollten sie nur entsprechend der Inflation steigen, sagte der SPD-Fraktionsvize und Bauexperte Bartol den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Beim heutigen Wohngipfel müsse man eine Schippe drauflegen, meinte Bartol. Bauminister Seehofer müsse jetzt liefern.



Der Präsident des Deutschen Städtetages, Lewe, dringt auf mehr Unterstützung für Kommunen beim Wohnungsbau. Lewe sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es müsse einen Boden- und Liegenschaftsfonds geben, damit die Kommunen selbst auf Bauflächen zurückgreifen könnten. Die Flächen dürften nicht zu Spekulationsgeschäften werden. Es müsse eine Balance hergestellt werden zwischen Wohnen als Gemeingut und Wohnen als Handelsgut. Der CDU-Politiker und Oberbürgermeister von Münster sprach sich zudem für weniger Bürokratie bei Bauvorhaben und die Anregung von Investitionen aus.



Unmittelbar vor Beginn Gipfels hat Wirtschaftsminister Altmaier Maßnahmen für schnelles Bauen gefordert. Dies sei die einzige Möglichkeit, die Wohnungsnot zügig und umfassend zu lindern, sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Konkret müssten Genehmigungsverfahren beschleunigt sowie zusätzliche Kosten und Bürokratie vermieden werden. Daher sollten etwa die Standards im Bereich der Energievorschriften zunächst nicht weiter erhöht werden. Altmaier betonte, ein schneller, bezahlbarer Wohnungsneubau und die deutschen Klimaziele dürften "keine Gegensätze sein".



Im Vorfeld des Gipfels hatten zahlreiche Verbände - darunter der Mieterbund, der DGB und Sozialverbände - eine Reihe von Maßnahmen der Regierung kritisiert, darunter das Baukindergeld. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Zitat, "dass die Bundesregierung nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, ernsthaft umzusteuern und eine Politik für Mieter und Wohnungssuchende zu machen."