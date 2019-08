Die Parteiführungen von CDU und CSU setzen am Vormittag ihre zweitägige Klausurtagung in Dresden fort.

Parallel dazu trifft sich der Bundesvorstand der Grünen zu einer Klausurtagung in der Landeshauptstadt. In Sachsen und Brandenburg finden am kommenden Sonntag Landtagswahlen statt. Beim Treffen der Unionsparteien geht es vor allem um das Thema Wirtschaft. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erklärte, es gehe ihrer Partei darum, dass es nicht zu einer Rezession komme. Der CSU-Vorsitzende Söder betonte, Deutschland brauche grundlegende Investitionen in moderne Technologie.



Die Grünen-Spitze hat bei ihrer zweitägigen Klausur unter anderem den Harvard-Professor Daniel Ziblatt zu Gast. Das Thema lautet "Demokratie im Wandel". Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Wahlen in Sachsen und Brandenburg seien entscheidend für die gesamte politische Debatte in Deutschland. - Umfragen zufolge könnte die AfD in beiden Ländern deutlich an Stimmen gewinnen.