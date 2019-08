Rund 90 ostdeutsche Initiativen haben vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen vor einem Rechtsruck in der Gesellschaft gewarnt.

Rechtspopulisten, aber auch Politiker der bürgerlichen Parteien instrumentalisierten Ängste vor Globalisierung, Migration und Privilegienverlust, heißt es in einem heute veröffentlichten Positionspapier. Getragen wird es den Angaben zufolge von rund 90 entwicklungspolitischen Vereinen und Netzwerken aus Ostdeutschland und Berlin, darunter zum Beispiel das Eine-Welt-Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen, die Entwicklungsorganisation Venrob sowie die Stiftung Nord-Süd-Brücken. Die Unterzeichner kritisieren, dass Feindseligkeit und Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und Migranten weit in die Mitte der Gesellschaft reichten und teils in offenkundigem Rassismus und gewaltsamen Übergriffen mündeten. Der Zulauf zu rechten Parteien zeichne sich im Osten besonders deutlich ab.



Als Gründe nennen sie eine fehlende Anerkennung ostdeutscher Lebensleistungen, bestehende ungleiche Vergütung sowie Industrie- und Produktionsabbau im Zuge der Wende. Hinzu komme aber auch der Import von Nazi-Kadern und Konservatismus nach 1990. Die Organisationen fordern, Rassismus auf Ebene der Lokal-, Landes- und Bundespolitik entschieden entgegenzutreten.