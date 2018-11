Der Kurznachrichtendienst Twitter hat erneut zahlreiche Konten gelöscht, über die die bevorstehenden US-Kongresswahlen mit gefälschten Informationen beeinflusst werden sollten.

Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, ohne Einzelheiten zu nennen. Nach US-Medienberichten handelt es sich um tausende Nutzerkonten, über die angebliche Mitglieder der Demokratischen Partei zur Nichtteilnahme an der Wahl am kommenden Dienstag aufriefen.



Neben Twitter hatten zuletzt auch Facebook und Google viele gefälschte Konten gelöscht. Dabei gab es den Angaben zufolge Verbindungen in den Iran und nach Russland. Bereits im Präsidentenwahlkampf 2016 hatte es eine massive Einflussnahme im Internet gegeben, für die Russland verantwortlich gemacht wird.