Einen Tag vor der Abstimmung im britischen Unterhaus über das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen versucht die Europäische Union, die Zweifel der britischen Abgeordneten zu zerstreuen.

In einem in Brüssel veröffentlichten Brief versichern EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk, dass die von Brexit-Befürwortern kritisch gesehene Garantie für eine offene Grenze in Irland, der sogenannte Backstop, nur eine Rückversicherung sei und möglichst nie genutzt werden solle. Würde sie dennoch gebraucht, dann nur übergangsweise, bis eine bessere Lösung gefunden sei. Premierministerin May räumte ein, dass die Zusicherungen nicht so weit gingen, wie sich das manche wünschten. Es handle sich aber um verlässliche Zusagen.

May wiederholt: Es gibt keinen Plan B!

Sollte das britische Unterhaus den Vertragstext morgen ablehnen, hat die Regierung unter May drei Tage Zeit, eine Alternative vorzulegen. Die Premierministerin beharrt aber darauf, dass es keinen Plan B gibt. Eigentlich ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für Ende März geplant. Eine Verschiebung dieses Datums ist nur mit der Zustimmung aller EU-Staaten möglich.



Gibt es weiter keine Einigung im Parlament, könnte ein Austritt ohne Abkommen die Folge sein. May warnte die Abgeordneten noch einmal vor diesem Szenario und rief sie auf, die Folgen ihres Handelns für den Glauben der Bürger an die Demokratie zu bedenken.

EU-Abgeordnete in offenem Brief gegen Brexit

Mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments appellierten unterdessen in einem Offenen Brief an Großbritannien, auf den Brexit zu verzichten. Man bitte darum, im Interesse der nächsten Generation den EU-Austritt zu überdenken. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Caspary, sagte im Deutschlandfunk (Audio), man wünsche sich sehr, dass dieser historische Fehler vielleicht doch noch verhindert werden könne. Er vertrat die Ansicht, dass es in Großbritannien einen Stimmungsumschwung gegeben hat und der Wert einer EU-Mitgliedschaft durch die Diskussionen der vergangenen zwei Jahre wieder deutlich geworden ist. Caspary betonte aber auch, dass im Falle eines Brexits der bereits ausgehandelte Vertrag nicht mehr geändert werden dürfe.



Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europaparlament, Brok, plädiert dafür, Großbritannien falls nötig einen Aufschub beim Austritt aus der EU zu gewähren. Er sei dafür, das so zu machen, sagte Brok im Deutschlandfunk. Es sei zu befürchten, dass Premierministerin May bei der morgigen Abstimmung im Unterhaus keine Mehrheit für die Zustimmung zum Austrittsabkommen mit Brüssel bekomme. Wenn das Ergebnis nicht zu dramatisch ausfalle, könne es einen zweiten Anlauf mit einer erneuten Abstimmung geben.



