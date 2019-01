Vor dem heutigen Brexit-Votum im britischen Parlament hat Premierministerin May vor einem Auseinanderbrechen des Landes gewarnt.

May sagte am Abend im Parlament in London, ein sogenannter No-Deal-Brexit würde die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit und eines Zusammenschlusses von Nordirland und Irland stärken. Sie forderte, dem mit Brüssel ausgehandelten Vertrag eine zweite Chance zu geben. Zugleich hielt May am Austrittstermin 29. März fest. EU-Ratspräsident Tusk und Kommissionschef Juncker hatten heute in einem Brief an die Premierministerin versucht, Bedenken der Abgeordneten gegen das Abkommen auszuräumen. - Die Abstimmung im Parlament wird für den Abend erwartet. Eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag gilt als unwahrscheinlich.