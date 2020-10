Der bayerische Ministerpräsident Söder mahnt ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer bei den Anti-Corona-Maßnahmen an.

Er werde sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz morgen für klarere Regeln für alle einsetzen, sagte Söder am Abend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Dabei schloss er nicht aus, dass das Vorgehen flächendeckend etwas verschärft werden könnte. Über das vielfach kritisierte Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Hotspots werde man bei der Konferenz sicherlich noch einmal reden, meinte der CSU-Vorsitzende. Grundsätzlich verteidigte er die Maßnahme. Wer einen negativen Corona-Test habe, könne Urlaub in Bayern machen. Dies biete ein Stück weit Sicherheit, insbesondere der Tourismus- und Gastronomiebranche. Am besten wäre es, die Leute würden nicht wieder kreuz und quer durch die Gegend fahren, meinte Söder. Söder sagte weiter, in einigen Städten gebe es extreme Entwicklungen. Da sei es fast außer Kontrolle. Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über die Lage beraten. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung erklärte Kanzleramtschef Braun, angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen stelle sich die Frage, ob die bereits getroffenen Maßnahmen noch ausreichten.

