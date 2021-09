Einen Tag vor der Bundestagswahl haben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler geworben. Unions-Kanzlerkandidat Laschet trat zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. SPD-Kanzlerkandidat Scholz war in seinen Wahlkreis in Potsdam.

Laschet warnte erneut vor einer Regierungsbeteiligung der Linken. Der SPD warf er vor, in Nordrhein-Westfalen 50 Jahre die Kohle-Partei schlechthin gewesen zu sein und jetzt so zu tun, als stehe sie an der Spitze der Umweltbewegung. SPD-Kanzlerkandidat Scholz stellte in seinem Wahlkreis in Potsdam die Sozialpolitik in den Mittelpunkt. Er sagte, mit ihm als Bundeskanzler werde das Leben bezahlbarer. Er versprach stabile Renten, einen Mindestlohn von 12 Euro sowie Respekt vor den Lebensleistungen der Menschen. FDP-Parteichef Lindner bezeichnete es in Düsseldorf als Schlüsselaufgabe einer künftigen Regierung, das Land von bürokratischen Fesseln zu befreien.



Grüne, AfD und Linke hatten ihre offiziellen Schlussveranstaltungen bereits gestern absolviert. Ihre Spitzenvertreter waren aber auch heute noch im Land unterwegs. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, warb etwa in der Potsdamer Fußgängerzone um Stimmen. Sie sagte, eine echte Erneuerung gebe es nur mit den Grünen. Am Abend tritt Linken-Chefin Wissler ebenfalls in Potsdam auf. In Karlsruhe kritisierte AfD-Spitzenkandidatin Weidel die Corona-Maßnahmen und forderte, Ungeimpfte nicht zu stigmatisieren.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin warben die Parteien für sich. In den beiden Ländern finden morgen neben der Bundestagwahl die Wahlen für einen neuen Landtag beziehungsweise ein neues Abgeordnetenhaus statt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.