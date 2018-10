Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen wächst die Unruhe in der Großen Koalition in Berlin.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte die SPD davor, nach einem möglicherweise schlechten Ergebnis in Hessen die Koalition im Bund platzen zu lassen. Flucht aus der Verantwortung habe noch nie gegen mangelnde Zustimmung geholfen, sagte Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen". Kritiker sollten die Koalition deshalb nicht jeden Tag in Frage stellen.



Der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD forderte dagegen im "Handelsblatt", nach der Wahl am Sonntag alle Karten auf den Tisch zu legen und über eine Fortsetzung der Koalition im Bund zu diskutieren.



Bei der Landtagswahl in Bayern hatte die SPD große Verluste erlitten.