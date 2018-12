Bundeskanzlerin Merkel ist in Marokko eingetroffen.

Sie will in Marrakesch an der morgigen UNO-Konferenz teilnehmen, auf der der Migrationspakt angenommen werden soll. Ein nach der Ankunft Merkels ursprünglich geplantes Treffen mit Marokkos König Mohammed VI. kommt nicht zustande. Der Monarch hatte die Unterredung auf morgen und in die Hauptstadt Rabat verlegen wollen, was bei der Kanzlerin aus Termingründen nicht möglich war. Ein Abendessen mit Regierungschef Othmani sollte dagegen wie vorgesehen stattfinden.



Mit dem UNO-Migrationspakt werden erstmals globale Leitlinien zur besseren Bewältigung der weltweiten Migration verabschiedet. Die USA, Ungarn, Österreich und eine Reihe weiterer Länder lehnen es ab, dem Pakt beizutreten.