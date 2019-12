Vor der Wahl in Großbritannien

Reddit hat wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien 61 Konten wegen mutmaßlicher Einflussnahme auf Wähler gesperrt.

Neben den Accounts wurde auch ein "Subreddit" gesperrt, ein Forum innerhalb der Online-Plattform. Es seien Dokumente zu einem für die Zeit nach dem Brexit geplanten Handelsvertrag zwischen Großbritannien und den USA enthüllt worden. Reddit teilte mit, nach einer Untersuchung glaube man, dass die Enthüllungen Teil einer Kampagne aus Russland seien.



Die Oppositionspartei Labour warf den regierenden Konservativen mit Blick auf die Dokumente vor, sie seien Beweis für eine Vereinbarung, die zur Kostenexplosion bei Medikamenten führen und die staatlich finanzierte Gesundheitsversorgung NHS bedrohen würde. Premier Johnson wies die Vorwürfe zurück, zweifelte die Echtheit der Dokumente aber nicht an. Die Parlamentswahl findet am 12. Dezember statt. Johnson will eine Mehrheit im Unterhaus gewinnen, um den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zu verabschieden und Großbritannien aus der Union zu führen.