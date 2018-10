Bundeskanzlerin Merkel hat auf die Debatte in den Regierungsparteien über den Fortbestand der Großen Koalition reagiert.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fulda sagte sie, am Sonntag werde über Hessen abgestimmt. Danach spreche man wieder über Berlin. Der SPD-Politiker Stegner sagte der Zeitung "Die Welt", seine Partei werde nicht um jeden Preis in der Großen Koalition bleiben. Darüber werde aber nicht jetzt entschieden, sondern zu gegebener Zeit.



Der FDP-Vorsitzende Lindner sprach mit Blick auf die von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer angestoßene Debatte von einem Panikmanöver angesichts schlechter Umfragewerte, um die Wählerschaft der Union zu mobilisieren.



Kramp-Karrenbauer hatte rasche Neuwahlen bei einem Auseinanderbrechen der Großen Koalition nach der Landtagswahl in Hessen ins Gespräch gebracht. Die Lage der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sei angespannt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte die SPD davor, nach einem möglicherweise schlechten Ergebnis in Hessen die Koalition im Bund platzen zu lassen.