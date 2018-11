Vor dem neuen Diesel-Gipfel hat Umweltministerin Schulze Zugeständnisse der Autoindustrie verlangt. Sie erwarte von den Herstellern ein klares Ja zu Hardware-Nachrüstungen bei voller Kostenübernahme.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", ohne die betrügerischen Abgasmanipulationen hätte man sich viele Auseinandersetzungen sparen können.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, betonte, die Kommunen rüsteten zurzeit die eigenen Flotten um, investierten in den öffentlichen Nahverkehr und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Nun müsse auch die Industrie ihren Teil beitragen, sagte er im "Handelsblatt".



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Klare sieht Bundesverkehrsminister Scheuer in der Pflicht. Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe viel Widerstand in der Automobil-Industrie gegen eine Nachrüstung. Diesen zu brechen müsse an höherem Ort passieren.



Verkehrsminister Scheuer kommt heute im Streit um die Kostenübernahme für technische Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen mit Vertretern der Autobranche zusammen. Bislang haben sich lediglich VW und Daimler dazu bereit erklärt, unter Umständen einen Teil der Summe zu übernehmen. BMW lehnt eine Beteiligung ab.



Die Bundesregierung erwägt, eine Stickoxid-Strafabgabe zu erheben. Das Bundesumweltministerium bestätigte einen "Spiegel"-Bericht, wonach es ein entsprechendes Arbeitspapier gibt. Die Abgabe soll demnach drei bis vier Jahre lang beim Verkauf neuer Dieselautos anfallen und von der Industrie entrichtet werden. Weiter heißt es, mit dem Geld solle der Einbau von wirksamen Abgasfiltern bezahlt werden.



In Köln prüft das Verwaltungsgericht, ob Fahrverbote für Dieselautos verhängt werden müssen. Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage eingereicht, weil die Stickoxid-Grenzwerte an einigen Messstellen dauerhaft überschritten werden. Gleiches gelte für Bonn. Moniert wird zudem, dass die Luftreinhaltepläne in beiden Städten unzureichend seien.