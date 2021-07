Angesichts des Endspiels der Fußball-Europameisterschaft haben Mediziner und Politiker erneut Kritik an der UEFA geäußert.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, sagte im ARD-Fernsehen, er frage sich, wieviele Menschen sich im Londoner Wembley-Stadion mit dem Corona-Virus anstecken würden. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte im Fachmagazin "11 Freunde", durch die Zulassung von mehr als 60.000 Zuschauern sei die Situation komplett außer Kontrolle geraten. Die EM habe sich für das fatale falsche Signal missbrauchen lassen, dass die Pandemie vorbei sei.



UEFA-Präsident Ceferin bestritt dagegen in der BBC einen Zusammenhang zwischen der Zulassung von Zuschauern und steigenden Infektionszahlen in mehreren EM-Teilnehmerländern.



In London hatten sich bereits Stunden vor der Final-Partie zwischen England und Italien - die gerade begonnen hat - tausende Menschen versammelt, ohne Abstand und Masken. Die Polizei schritt ein, als etwa 100 Personen versuchten, in das Stadion einzudringen. Einige zentrale Plätze in der britischen Haupstadt sind übersät von Bierdosen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.