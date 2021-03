Der Fachanwanwalt für Medizinrecht, Ehlers, rechnet nicht mit einem grundsätzlichen Verbot des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. Ehlers sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass die EMA keinen Widerruf der Zulassung verhängen werde.

Vielmehr spreche alles dafür, dass die Behörde für den Impfstoff einen ergänzenden Warnhinweis aussprechen werde, damit dieser künftig bei Menschen mit Blutgerinnungsstörungen und Frauen, die die Anti-Baby-Pille einnehmen, nicht mehr verwendet werde. Er hoffe aber, dass sich auch in Zukunft alle, auf die diese Risikofaktoren nicht zuträfen, wie geplant mit dem Präparat impfen ließen, betonte der Mediziner (Audio-Link).



Denkbar wäre auch, die bestehende Priorisierung für das Mittel aufzuheben, um es so zügig an möglichst viele Menschen verimpfen zu können und dem entstandenen Imageschaden entgegen zu wirken, erklärte Ehlers.

Eingeschränkte Zulassung?

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Bergmann, hält eine eingeschränkte Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs für möglich. Er sagte der "Rheinischen Post", die Experten prüften, ob es einen Zusammenhang zwischen Einnahme von Verhütungsmitteln, Rauchen und Impfen gebe. Möglicherweise hätten sich Risiken potenziert. Dann könnte es vielleicht eine Zulassung mit Einschränkungen geben - etwa nur für bestimmte Altersgruppen oder beispielsweise ohne gleichzeitige Nutzung der Pille, meinte Bergmann.

EMA berät heute in Sondersitzung

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute in Amsterdam darüber, wie mit dem Astrazeneca-Impfstoff weiter verfahren werden soll. In einer Sondersitzung sollen mögliche Risiken gegen den Nutzen des Mittels abgewägt werden. Es wird erwartet, dass die EMA im Anschluss an die Besprechung eine Empfehlung gibt, ob der Astrazeneca-Impfstoff weiter eingesetzt werden sollte oder nicht.



In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es aus verschiedenen Ländern Berichte darüber gegeben, dass es bei einigen Geimpften zu schweren Blutgerinnseln gekommen war. Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten stoppten daraufhin die Verwendung von Astrazeneca.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.