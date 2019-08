Einen Tag vor dem Ende des INF-Vertrags über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen hat sich Bundesaußenminister Maas besorgt über die Sicherheit in Europa geäußert.

Zugleich forderte er klare Absprachen beim Thema Abrüstung. Es müsse wieder gelingen, Regeln zur Abrüstung und zur Rüstungskontrolle zu vereinbaren, um einen neuen Wettlauf um Atomwaffen zu verhindern, heißt es in einer Erklärung des Außenministers. Er bedauere, dass Russland nicht das Nötige getan habe, um den Vertrag zu retten.



Russland warnte die USA vor einer Stationierung landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen in Europa.

Vizeaußenminister Rjabkow drohte damit, andernfalls solche Waffen in der Nähe der Vereinigten Staaten zu stationieren. Er kritisierte, dass weder die USA noch die Nato auf den Vorschlag eines Moratoriums eingegangen seien.



Der 1987 von US-Präsident Reagan und dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow unterzeichnete INF-Vertrag endet morgen. Erst hatten die USA, dann Russland den Vertrag aufgekündigt. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran.