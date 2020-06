Nach dem Absturz eines US-Kampfflugzeugs vor der englischen Küste ist der Pilot tot aufgefunden worden.

Dies gab die US-Armee bekannt. Sie kondolierte der Familie des Mannes und seiner Einheit. Die britische Küstenwache hatte nach eigenen Angaben mit einem Hubschrauber sowie mehreren Flugzeugen und Rettungsbooten nach dem Mann gesucht.



Das Kampfflugzeug des Typs F-15C war am Vormittag rund 140 Kilometer vor der englischen Ostküste in die Nordsee gestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Nach Angaben der US-Armee handelte es sich um einen routinemäßigen Übungsflug. Der Jet und sein Pilot waren auf der US-Luftwaffenbasis Lakenheath in der Nähe von Cambridge stationiert.