Der türkische Finanzminister Albayrak sieht den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen seines Landes zu Deutschland.

Man habe die Spannungen hinter sich gelassen, sagte er bei einem Besuch in Berlin. Dort war der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Erdogan unter anderem mit Bundesfinanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier zusammengetroffen, um Erdogans Staatsbesuch Ende nächster Woche vorzubereiten. - Das Verhältnis zwischen beiden Ländern war in den vergangenen Jahren stark belastet, nicht zuletzt wegen der Verhaftungen deutscher Staatsbürger in der Türkei. Heute wurde dort erneut ein Deutscher freigelassen. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, sitzen jetzt noch fünf Bundesbürger aus politischen Gründen in dem Land in Haft.