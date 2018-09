Knapp eine Woche vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland wollen heute in mehreren Städten Gegner seiner Politik auf die Straße gehen.

Demonstrationen sind in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Stuttgart und Bielefeld angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit jeweils einigen hundert Teilnehmern. Größere Proteste mit mehreren tausend Demonstranten sind am kommenden Freitag und Samstag in Berlin und Köln geplant. Erdogan kommt am Donnerstagabend in Berlin an und reist am Samstag nach Köln weiter.