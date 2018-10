Wirtschaftsvertreter haben vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt.

Der europäische Automobil-Herstellerverband Acea richtet einen Appell an die EU-Staats- und Regierungschefs. Diese treffen sich heute in Brüssel, um über den Brexit zu beraten. Die Autobranche sieht in einem Scheitern der Verhandlungen eine Bedrohung für das Geschäftsmodell der Branche. Täglich überquerten 1.100 Lastwagen mit Teilen für die Autoproduktion den Ärmelkanal. Sollten diese auch nur kurz am Zoll aufgehalten werden, seien mit immensen Kosten verbundene Probleme die Folge. Auch die deutsche Exportwirtschaft warnt vor Kosten in Milliardenhöhe, sollte kein Freihandelsabkommen zustande kommen.