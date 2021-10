Vor dem heute beginnenden EU-Gipfel in Slowenien hat Bundesaußenminister Maas baldige Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien gefordert.

Maas sagte nach einem Treffen mit seinem nordmazedonischen Kollegen Osmani in Berlin, der Gipfel müsse die eindeutige Botschaft aussenden, dass eine EU-Mitgliedschaft der beiden Staaten ein erreichbares Ziel sei. Wegen Vorbehalten verschiedener EU-Länder liegen die Beitrittsgespräche seit Jahren auf Eis.



Der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs findet in der slowenischen Stadt Brdo pri Kranju statt. Heutige Themen sind die Lage in Afghanistan und das Verhältnis zu den USA sowie zu China. Um die Beitrittsverhandlung geht es morgen am zweiten Tag, dann nehmen auch die Regierungschefs Nordmazedoniens und Albaniens sowie vier weiterer Balkanstaaten teil.

