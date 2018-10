Bereits vor Beginn des EU-Gipfels am Abend führt die britische Premierministerin May in Brüssel erste Gespräche über den geplanten Austritt ihres Landes.

Als erstes kam sie mit Kommissionspräsident Juncker zusammen. Auch ein Treffen mit Ratspräsident Tusk war angesetzt. Dieser hatte bereits gestern neue Vorschläge Mays gefordert, um eine Lösung für die Brexit-Verhandlungen zu finden. Diese stocken unter anderem wegen der unklaren Zukunft der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland, das Teil des Vereinigten Königreichs ist. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich am Nachmittag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag zuversichtlich, dass es rechtzeitig ein tragfähiges Abkommen geben werde. Die Bundesregierung bereite sich allerdings auch auf einen ungeordneten Austritt der Briten vor.



Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten kommen beim Gipfel zunächst mit der britischen Premierministerin May zusammen. Später will Brexit-Chefunterhändler Barnier über den aktuellen Stand der Verhandlungen informieren. Barnier hat Diplomaten zufolge die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, die Übergangsphase um ein Jahr zu verlängern.