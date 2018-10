Bundeskanzlerin Merkel sieht nach wie vor die Chance, ein gutes Abkommen für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union zu erreichen.

In ihrer Regierungserklärung zum heute beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs sagte Merkel im Bundestag, solch ein Abkommen sei im Interesse der Wirtschaft und der Menschen. Sie wünsche sich, dass Großbritannien auch nach dem Austritt ein enger und vertrauensvoller Partner Europas bleibe.



In die stockenden Brexit-Verhandlungen könnte Bewegung kommen. Der Chefunterhändler der EU, Barnier, hat Diplomaten zufolge die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, die Übergangsphase um ein Jahr zu verlängern.



Ähnlich äußerte sich Luxemburgs Außenminister Asselborn. Er betonte zugleich im Deutschlandfunk, dass sich dadurch nichts am Druck auf die laufenden Brexit-Verhandlungen ändere. Nur wenn bis Dezember eine Vereinbarung zwischen London und Brüssel stehe, könne die Übergangsphase überhaupt beginnen.



Auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen ist dafür, den Briten entgegenzukommen. Er sagte im ARD-Fernsehen, die EU müsse kompromissbereiter und pragmatischer werden. Ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wäre eine Katastrophe, so Röttgen.



Nach bisherigen Vereinbarungen würde Großbritannien noch bis Ende 2020 im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Laut Medienberichten ist EU-Chefunterhändler Barnier bereit, diese Übergangsphase um ein Jahr zu verlängern.