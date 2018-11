Vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Sonntag ist die Gibraltar-Frage nach wie vor ungeklärt.

Spaniens Regierungschef Sanchez erklärte, wenn es keine Einigung gebe, werde sein Land dem Entwurf des Brexit-Abkommens nicht zustimmen. Daher ergebe es keinen Sinn, dass die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkämen. - Der Vertragsentwurf enthält zwar ein Protokoll zu dem britischen Hoheitsgebiet. Darin werden der Umgang mit Pendlern sowie Steuerfragen und Fischereirechte geregelt. Spanien fordert aber eine Klarstellung, wonach zukünftig vor jeder Vereinbarung, die Gibraltar betrifft, eine Einigung zwischen Madrid und London erforderlich ist. Die an den Süden Spaniens grenzende Halbinsel Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien und wird seitdem von Spanien zurückgefordert.



Heute will die britische Premierministerin May noch einmal nach Brüssel reisen, um vor Gipfelbeginn mit EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk über offene Fragen zu sprechen.