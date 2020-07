Bundeskanzlerin Merkel hat sich vor dem EU-Sondergipfel zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kompromissbereit gezeigt.

Bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez sagte sie mit Blick auf das geplante Milliardenprogramm zur Wiederbelebung der Wirtschaft, es seien noch unterschiedliche Meinungen zu überwinden. Von deutscher Seite werde man aber - so wörtlich - mit einem gewissem Vorrat an Kompromissbereitschaft nach Brüssel fahren. Merkel äußerte sich jedoch skeptisch, ob es bei dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag und Samstag zu einer Einigung kommt. Sanchez sagte, die EU-Mitgliedstaaten stünden vor einer historischen Aufgabe. Er drängte ebenfalls auf eine schnelle Lösung.



Spanien gehörte zwischenzeitlich zu den besonders schwer von der Pandemie betroffenen Ländern und wäre neben Italien einer der Haupt-Empfängerstaaten der EU-Hilfen. Mit dem italienischen Ministerpräsidenten Conte hatte sich die Bundeskanzlerin am Montag getroffen.