Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron über eine Lösung des Ostukraine-Konflikts gesprochen.

Dabei habe man auch die Möglichkeiten eines gemeinsamen Gipfels mit dem russischen Präsidenten Putin erörtert, teilte das Präsidentenbüro in Kiew mit. In einer Mitteilung des Kreml hieß es, auch Putin habe mit Merkel und Macron telefoniert. Dabei sei vereinbart worden, die Voraussetzungen für einen Gipfel weiter zu prüfen. Die Bundesregierung erklärte, die Gesprächspartner hätten sich darauf geeinigt, die Außenminister um ein zeitnahes Treffen zu bitten. Deutschland und Frankreich vermitteln seit Jahren zwischen Moskau und Kiew.



Heute findet in Kiew ein Gipfeltreffen zwischen Führungsspitzen der Europäischen Union und der Ukraine statt. Dazu werden unter anderem die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Ratspräsident Michel erwartet.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.