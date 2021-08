Österreichs Regierung hat sich vor dem heutigen EU-Innenministertreffen gegen eine Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan ausgesprochen.

Es gebe keinen Grund, warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte, sagte Innenminister Nehammer der Zeitung "Die Welt". Illegale Migration, die durch ein Dutzend sichere Länder verlaufe und bei der sich Migranten ein Zielland einfach aussuchten, müsse gestoppt werden, führte der ÖVP-Politiker aus. Gefragt seien nun die Nachbarländer Afghanistans, um Schutz und Hilfe sicherzustellen. Seinen EU-Kollegen werde er die Einrichtung von Abschiebezentren in der dortigen Region vorschlagen, kündigte Nehammer an. Das müsse "aufgrund vieler straffälliger Asylbewerber - insbesondere aus Afghanistan - im Interesse der EU-Staaten" sein.



Nehammer verwies darauf, dass Österreich in den vergangenen fünf Jahren mehr als 130.000 Menschen Schutz gewährt habe. Alleine knapp 35.000 Menschen davon seien seither aus Afghanistan gekommen. Der Großteil davon seien junge Männer, die oftmals mit geringem Bildungsniveau oder als Analphabeten eine große Herausforderung für das Integrations- und Sozialsystem darstellten.



Gestern hatte sich bereits die griechische Regierung ablehend zur Aufnahme afghanischer Geflüchteter geäußert.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.