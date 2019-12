Die Bundesregierung will Fachkräfte künftig auch verstärkt außerhalb der EU anwerben.

Fachkräftemangel sei eine der größten Herausforderungen für den Standort Deutschland, erklärte Wirtschaftsminister Altmaier in Berlin. Nur mit ausreichend gut qualifizierten Arbeitskräften könnten deutsche Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen.



Am Montag findet im Kanzleramt ein Gipfel zur Einwanderung von Fachkräften statt. Dabei soll auch die Strategie diskutiert werden, wie genau die Bemühungen außerhalb der EU verstärkt werden können. Die Zuwanderung aus der EU reicht bislang nicht aus, um den Bedarf der Unternehmen zu decken. An dem Treffen nehmen neben Kanzlerin Merkel und den Fachministern auch Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern sowie den Ländern teil. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll am 1. März 2020 in Kraft treten.