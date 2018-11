Im Handelsstreit mit den USA setzt China auf den Ende des Monats anstehenden G20-Gipfel.

Das geplante Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi sei für beide Länder besonders wichtig, hieß es von Seiten des Staatsrats in Peking. Man sei bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden.



Die zwei Staatschefs wollen am Rande des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Argentinien über den Zollkonflikt beraten. Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt überziehen sich seit Monaten mit Strafzöllen.