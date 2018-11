US-Präsident Trump hat das geplante Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Putin am Rande des G20-Treffens in Buenos Aires abgesagt.

Hintergrund ist die Ukraine-Krise. Trump schrieb auf Twitter, Russland habe die festgesetzten ukrainischen Schiffe und Seeleute noch nicht freigelassen. Er habe deshalb beschlossen, dass es das Beste für alle Beteiligten sei, wenn die Unterredung mit Putin nicht stattfinde. Russland erklärte, man sei noch nicht offiziell über eine Absage informiert worden. Kreml-Sprecher Peskow sagte, Russland verliere durch eine Absage nichts, sei aber immer zum Dialog bereit.



Formelle Treffen will Trump in Buenos Aires unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel und mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping abhalten. Bei der Unterredung mit Xi dürfte es vor allem um den Handelsstreit gehen.



Der zweitägige G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt beginnt morgen. Eines der wichtigsten Themen ist die Lage der Weltwirtschaft.