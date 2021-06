Kurz vor dem G7-Gipfel haben US-Präsident Biden und der britische Premierminister Johnson die besonderen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien bekräftigt. Sie einigten sich bei einem Treffen in Cornwall auf eine Erneuerung der "Atlantik-Charta", die beide Staaten während des Zweiten Weltkriegs beschlossen hatten.

Darin sagen sie zu, in den Bereichen Klimaschutz, globale Sicherheit und Pandemie-Politik eng zusammenzuarbeiten. Bei den Gesprächen ging es auch um die Spannungen in Nordirland vor dem Hintergrund des Brexit-Vertrags. Biden und Johnson bekannten sich zum Karfreitags-Abkommen von 1998, das erheblich zum Ende der Gewalt in Nordirland beigetragen hatte. Das Treffen mit Johnson war der Auftakt zu Bidens erster Auslandsreise als Präsident.



Bei dem dreitägigen G7-Gipfel kommen die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien und Japan erstmals seit zwei Jahren wieder persönlich zusammen. Neben der Corona-Pandemie geht es um den Klimawandel.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.