Kurz vor dem G7-Gipfel haben die USA und Großbritannien ihre besondere Verbundenheit untermauert.

US-Präsident Biden und der britische Premierminister Johnson einigten sich bei einem Treffen in Cornwall auf eine Erneuerung der "Atlantik-Charta", die beide Staaten während des Zweiten Weltkriegs beschlossen hatten. Darin sagen sie zu, "gemeinsam an der Verwirklichung der Vision für eine friedlichere und wohlhabendere Zukunft zu arbeiten". Man werde mit allen Partnern eng zusammenarbeiten, die demokratische Werte teilten. Biden betonte, die USA und Großbritannien seien Verbündete unter anderem in den Bereichen Klimawandel, globale Sicherheit und bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zudem bekannten sich Biden und Johnson zum Karfreitags-Abkommen von 1998, das erheblich zum Ende der Gewalt in Nordirland beigetragen hatte.



Bei dem dreitägigen G7-Gipfeltreffen kommen die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien und Japan erstmals seit zwei Jahren wieder persönlich zusammen. Neben der Corona-Pandemie geht es um den Klimawandel.

