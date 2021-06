US-Präsident Biden hat zum Auftakt seiner Europareise zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen und den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten unterstrichen.

Man befinde sich an einem Wendepunkt der Weltgeschichte, sagte Biden bei seiner Ankunft vor US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Ostengland. Diejenigen, die glaubten, das Zeitalter der Demokratie sei vorbei, müssten in Misskredit gebracht werden. Es ist die erste Auslandreise Bidens seit seinem Amtsantritt im Januar. Morgen will er sich mit dem britischen Premierminister Johnson treffen. Neben den Folgen der Corona-Pandemie und dem Klimaschutz könnte auch die Lage in Nordirland zur Sprache kommen.



Von Freitag bis Sonntag nehmen Biden und Johnson am G7-Gipfel teil. Eine weitere Station des US-Präsidenten ist am Montag der Nato-Gipfel in Brüssel. Kommende Woche will Biden in Genf außerdem den russischen Präsidenten Putin treffen.

